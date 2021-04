Serie A | anticipi e posticipi dalla 16ª alla 18ª di ritorno La data di Lazio-Torino

(Di lunedì 26 aprile 2021) LaA entra sempre più nel vivo, la stagione è pronta a regalare le ultime emozioni per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Aggiornamenti anche sul, sfida rinviata a causa di alcuni casi di Coronavirus riscontrati nel club granata. “In ottemperanzadecisione della Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale depositata il 30 marzo 2021 e vista la delibera assunta dal Consiglio di Lega il 24 aprile 2021, si comunica che la gara di Campionato diA TIM, valevole per la 6a giornata die programmata per martedì 2 marzo 2021, sarà recuperata il giorno martedì 18 maggio 2021 alle ore 20.30”.A TIM 2020/2021E ...

La LegaA ha annunciato glie i posticipi dalla 35a alla 37a giornata del campionato di calcio: di seguito il calendario completo delle partite dall'8 al 17 maggio. Occhi puntati su Juventus - ...La LegaA ha ufficializzato la programmazione deglie posticipi della 35 36e 37giornata. Il Benevento di Pippo Inzaghi giocherà il match salvezza al Ciro Vigorito con il Cagliari domenica 9 ...Il lunedì di fantacalcio si chiude con Lazio-Milan, in campo alle 20.45. Simone Inzaghi torna in panchina e sceglie la coppia Correa-Immobile in attacco. Regolarmente in campo Lu ...La Lega di Serie A ha pubblicato il calendario degli anticipi e dei posticipi dalla 35sima alla 37sima giornata di campionato ...