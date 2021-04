Riforma fiscale | l’impegno con l’Ue per “l’equilibrio dei conti pubblici” Flat tax verso lo stop e lotta all’evasione con l’intelligenza artificiale ma con l’incognita privacy

(Di lunedì 26 aprile 2021) L’annunciata revisione dell’Irpef dovrà ridurre gradualmente il caricomantenendo la progressività. Ma anche preservando “dei“. Sta in quelle quattro parole una delle principali novità spuntate nel capitolo del Recovery plan dedicato alladopo il confronto con la Commissione europea, che ha chiesto anche di specificare i tempi di attuazione. Il sottotesto è che, se si decide di modificare le aliquote, le entrate complessive per l’erario non dovranno comunque calare. Risultato facile da raggiungere, comunque, se il governo deciderà di aumentare le tasse alle fasce più abbienti come stanno suggerendo esperti e istituzioni coinvolti nell’indagine conoscitiva avviata dal Parlamento. Rafforzata, poi, la parte sul contrasto ...

...in parallelo con l' avanzare della campagna vaccinale e nel frattempo si muove verso ladel ...il conteggio sia delle spese fisse che delle perdite effettiva in base all'imponibile. Tra ...Alle quali si aggiunge, fuori dal Pnrr, lada cominciare a discutere a luglio. Il piano È articolato in sei missioni e quattordici componenti. Le missioni sono in linea con quelle ...Gli aiuti previsti dal decreto Sostegni bis non riguarderanno solo le imprese ma conterranno anche dei bonus per le famiglie in difficoltà e per chi ha perso il lavoro ...Il governo ha trasmesso il testo alle camere, dov’è previsto l’intervento di Mario Draghi. La vera domanda è: i miliardi di euro che arrivano dall’Europa riusciranno a sanare le debolezze strutturali ...