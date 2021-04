Recovery: Bellanova, ‘bene Draghi su Sud, cambio di passo che chiedevamo’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “‘Se cresce il Sud, cresce l’Italia’. Lo abbiamo sempre detto. Pochi minuti fa il Presidente Draghi lo ha sottolineato legando questa sfida a quella del PNRR e del futuro del Paese”. Lo scrive Teresa Bellanova di Iv su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “‘Se cresce il Sud, cresce l’Italia’. Lo abbiamo sempre detto. Pochi minuti fa il Presidentelo ha sottolineato legando questa sfida a quella del PNRR e del futuro del Paese”. Lo scrive Teresadi Iv su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

