PNRR, oggi Draghi presenta il Recovery Plan alla Camera (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Governo parla di "intervento epocale". Il PNRR produrrà un impatto positivo sul PIL del 16% fino al 2026, di cui 24 punti al Sud. oggi il Piano verrà illustrato alla Camera e poi toccherà al Senato. Andrà consegnato a Bruxelles entro il 30 Aprile oggi alle 16 il Presidente del Consiglio Draghi illustrerà finalmente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alla Camera Dei Deputati. Poi toccherà all'aula del Senato, prima di essere consegnato a Bruxelles entro il 30 Aprile. I tempi sono stretti ed è la resa dei conti per il Recovery Plan targato Italia. Il PNRR approvato dal Consiglio dei Ministi lo scorso sabato è stato definito "epocale" dai suoi creatori, mentre ...

