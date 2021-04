Pnrr | Brunetta | “Forte cambio di passo che attendevamo da tempo”

(Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA – Nel tardo pomeriggio di ieri si sono riuniti in videocollegamento Renato(foto), Antonio Tajani, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Anna Maria Bernini, Roberto Occhiuto, i sottosegretari e i governatori di Forza Italia per esaminare il testo definitivo delin vista del dibattito parlamentare di oggi e domani. “Finalmente molte delle nostre proposte sono state accolte: estensione del Superbonus 110%, riforma della Pa, semplificazioni e attenzione al Sud e al tema dell’infanzia. Undi, cheda, e che rafforza la credibilità dell’Italia in Europa”, ha commentato. L'articolo L'Opinionista.

Parla di "occasione storica" il titolare della Pa, Renato. "Daremo dimostrazione di grande ... Per il dem Francesco Boccia "il passaggio finale del presidente Draghi in Europa sulè stato ...L'azione del ministero guidato da Renatosi svolge lungo due binari. Prioritario è il ... Tempi di attuazione stimati dal: le misure 'potranno essere operative entro il 2021'. Concorrenza ...ROMA - Nel tardo pomeriggio di ieri si sono riuniti in videocollegamento Renato Brunetta (foto), Antonio Tajani, Mariastella Gelmini, Mara Carfagna, Anna ...Dicono che Renato Brunetta, in Consiglio dei ministri, abbia fatto un numero. Intervenendo sul PNRR ha ricordato alcuni episodi di storia patria, purtroppo dimenticati. Era il primo centro sinistra, q ...