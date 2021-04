“Pensavamo che con Draghi ci sarebbe stata una svolta, ma nel Pnrr le donne sono ancora invisibili”: parla l’economista Azzurra Rinaldi (Di lunedì 26 aprile 2021) La bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza messo a punto dalla task force di Draghi delude le associazioni che si battono per la parità di genere e che da un anno chiedono al governo di ascoltare le loro richieste. “Ci aspettavamo una svolta, ma non c’è stata” dice a TPI Azzurra Rinaldi, Direttrice della School of Gender Economics dell’ Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. “Nel piano manca la visione integrata della capacità di produrre che le donne avrebbero in questo Paese. I fondi per gli asili nido sono pochi: 4 miliardi sono lontanissimi dall’obiettivo di Barcellona (che prevede un’offerta di asili nido per il 33 per cento dei bimbi sotto i 3 anni e per il 90 per cento dei bambini tra 3 e 5 anni, ndr). La letteratura ci ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) La bozza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza messo a punto dalla task force didelude le associazioni che si battono per la parità di genere e che da un anno chiedono al governo di ascoltare le loro richieste. “Ci aspettavamo una, ma non c’è” dice a TPI, Direttrice della School of Gender Economics dell’ Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza. “Nel piano manca la visione integrata della capacità di produrre che leavrebbero in questo Paese. I fondi per gli asili nidopochi: 4 miliardilontanissimi dall’obiettivo di Barcellona (che prevede un’offerta di asili nido per il 33 per cento dei bimbi sotto i 3 anni e per il 90 per cento dei bambini tra 3 e 5 anni, ndr). La letteratura ci ...

