Miguel Bosé a ruota libera su Covid e droghe: sicuri sia lui il ‘cattivo maestro’? (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli eccessi resi pubblici dalle star e il riverbero sociale delle loro dichiarazioni. Come un circolo, sempre lo stesso, nel quale si cade e che, ogni volta, si chiude con polveroni e polemiche. È quanto succede in Spagna dopo l’attesa intervista, ma dovremmo dire esibizione, rilasciata in due puntate al giornalista catalano Jordi Évole da un Miguel Bosé quasi afono e con gli occhi cerchiati di kajal. Più che la posizione negazionista sul Covid – molte volte affermata tanto che il cantante si era spinto a convocare manifestazioni anti-sistema nel centro di Madrid senza parteciparvi direttamente – ha sorpreso la sua confessione sul largo uso negli anni di sostanze stupefacenti. Parte della stampa si è chiesta se sia corretto dare spazio a confessioni così intime su condotte di vita smodate, soprattutto se riguardano uno degli artisti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Gli eccessi resi pubblici dalle star e il riverbero sociale delle loro dichiarazioni. Come un circolo, sempre lo stesso, nel quale si cade e che, ogni volta, si chiude con polveroni e polemiche. È quanto succede in Spagna dopo l’attesa intervista, ma dovremmo dire esibizione, rilasciata in due puntate al giornalista catalano Jordi Évole da unquasi afono e con gli occhi cerchiati di kajal. Più che la posizione negazionista sul– molte volte affermata tanto che il cantante si era spinto a convocare manifestazioni anti-sistema nel centro di Madrid senza parteciparvi direttamente – ha sorpreso la sua confessione sul largo uso negli anni di sostanze stupefacenti. Parte della stampa si è chiesta se sia corretto dare spazio a confessioni così intime su condotte di vita smodate, soprattutto se riguardano uno degli artisti ...

