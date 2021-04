Inzaghi | ' Il fallo di Leiva? Parlerei di vittoria meritata'

Advertising

Commenta per primo Al termine del 3 - 0 sul Milan, Simoneha parlato a Sky Sport , spiegando: 'Era una finale, un'ultima chance per restare attaccati a quei posti. Noi le finali le giochiamo così. I ragazzi sono stati bravi, la vittoria è stata netta ...Sulla vittoria, per il resto limpida e ampiamente meritata, della squadra diresta però un'... L'azione è partita da unevidente di Lucas Leiva su Calhanoglu al quale Orsato, già nel primo ...Termina con un trionfo biancoceleste il 42° incrocio tra la Lazio e Daniele Orsato. Il bilancio con il fischietto della sezione di Schio si aggiorna così a 17 vittorie, 15 ...All'Olimpico la Lazio batte 3-0 al Milan con una doppietta di uno straordinario Correa e un gol di Immobile. I biancocelesti salgono a quota 61 punti, a -5 dal quarto posto e con una partita da recupe ...