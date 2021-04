Incontro Biden/Putin "in estate, ma data e luogo non ancora decisi" (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Cremlino non conferma che l’Incontro fra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, si terrà il 15 e 16 giugno: potrebbero incontrarsi in estate, ma non ci sono ancora una data e un luogo precisi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “Sono state avanzate alcune proposte. Non posso ancora confermare la data. Si tratta infatti dei mesi estivi, molti fattori dovranno ancora essere analizzati per raggiungere un accordo finale”. Sl luogo in cui dovrebbe tenersi il primo vertice tra il presidente degli Stati Uniti ed il presidente russo, ha aggiunto: “Non è stato nominato alcun paese in particolare”. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Il Cremlino non conferma che l’fra i presidenti di Russia e Stati Uniti, Vladimire Joe, si terrà il 15 e 16 giugno: potrebbero incontrarsi in, ma non ci sonounae unprecisi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: “Sono state avanzate alcune proposte. Non possoconfermare la. Si tratta infatti dei mesi estivi, molti fattori dovrannoessere analizzati per raggiungere un accordo finale”. Slin cui dovrebbe tenersi il primo vertice tra il presidente degli Stati Uniti ed il presidente russo, ha aggiunto: “Non è stato nominato alcun paese in particolare”.

