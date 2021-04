Il vecchio PlayStation Store è ancora disponibile con tutti i giochi PSP, PS Vita e PS3 (Di lunedì 26 aprile 2021) Un utente ha trovato il modo di accedere al vecchio sito del PlayStation Store, cosi da avere ancora disponibili tutti i giochi PSP, PS Vita e PS3. Come riportato da Multiplayer un utente è riuscito ed ha ottenuto l’accesso -in maniera assolutamente legale- al vecchio sito del PlayStation Store. In questo modo ha nuovamente potuto avere accesso a tutti i giochi PSP, PS Vita e PS3, oltre che alle novità per PlayStation 4 e PS5. Per farlo ha usato un plug-in di Mozilla Firefox chiamato ‘Valkyrie PS Store‘. Grazie a questo componente aggiuntivo ha potuto accedere ad una versione completamente funzionante della vecchia home ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 aprile 2021) Un utente ha trovato il modo di accedere alsito del, cosi da averedisponibiliPSP, PSe PS3. Come riportato da Multiplayer un utente è riuscito ed ha ottenuto l’accesso -in maniera assolutamente legale- alsito del. In questo modo ha nuovamente potuto avere accesso aPSP, PSe PS3, oltre che alle novità per4 e PS5. Per farlo ha usato un plug-in di Mozilla Firefox chiamato ‘Valkyrie PS‘. Grazie a questo componente aggiuntivo ha potuto accedere ad una versione completamente funzionante della vecchia home ...

