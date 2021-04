Giro di Romandia 2021: una Ineos formato corazzata punta a dominare la gara con Porte, Thomas, Dennis e Ganna (Di lunedì 26 aprile 2021) Domani inizierà il Tour de Romandie 2021, gara a tappe World Tour che presenta, quest’anno, un tracciato assai interessante. Il percorso della manifestazione svizzera, infatti, è composto da sei tappe tra cui spiccano due cronometro e un arrivo in salita particolarmente impegnativo a Thyon 2000. La squadra farò della corsa sarà la Ineos, la quale schiera Richie Porte e Geraint Thomas come uomini di classifica e due come Filippo Ganna e Rohan Dennis che punteranno a conquistare le prove contro il tempo. Si presenta al via del Romandia con una formazione di rango veramente notevole anche la Bora-Hansgrohe, la quale porta Peter Sagan, che in Svizzera rifinirà la condizione in vista del Giro d’Italia, Wilco Kelderman e Lennard Kamna. Gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Domani inizierà il Tour de Romandiea tappe World Tour che presenta, quest’anno, un tracciato assai interessante. Il percorso della manifestazione svizzera, infatti, è composto da sei tappe tra cui spiccano due cronometro e un arrivo in salita particolarmente impegnativo a Thyon 2000. La squadra farò della corsa sarà la, la quale schiera Richiee Geraintcome uomini di classifica e due come Filippoe Rohanche punteranno a conquistare le prove contro il tempo. Si presenta al via delcon una formazione di rango veramente notevole anche la Bora-Hansgrohe, la quale porta Peter Sagan, che in Svizzera rifinirà la condizione in vista deld’Italia, Wilco Kelderman e Lennard Kamna. Gli ...

