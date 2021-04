Dramma in Italia, la piccola Eva non ce l’ha fatta: aveva solo sei anni (Di lunedì 26 aprile 2021) Eva Ferrandi, 6 anni, di Lonigo, è diventata un angelo. Fatale una cisti colloide sviluppatasi nel cervello. Pochi giorni convulsi, sospesi tra la speranza e l'incalzare della rapida evoluzione della malattia, infine il tragico epilogo. Quando è giunta la notizia che per la piccola Eva non ci sarebbe stato più nulla da fare, Davide ed Alessia, i suoi genitori, sostenuti dai valori e dalla forza d’animo che stanno dimostrando in questi giorni di grande dolore, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Tutto è iniziato sabato 17 aprile. Il malore improvviso in casa, la corsa all'ospedale; una prima Tac ha evidenziato un accumulo di liquido nel cervello che creava una forte pressione, di qui il trasferimento all'ospedale Borgo Trento di Verona e l'intervento d'urgenza, poi il ricovero in terapia intensiva. Nella notte tra lunedì e ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 aprile 2021) Eva Ferrandi, 6, di Lonigo, è diventata un angelo. Fatale una cisti colloide sviluppatasi nel cervello. Pochi giorni convulsi, sospesi tra la speranza e l'incalzare della rapida evoluzione della malattia, infine il tragico epilogo. Quando è giunta la notizia che per laEva non ci sarebbe stato più nulla da fare, Davide ed Alessia, i suoi genitori, sostenuti dai valori e dalla forza d’animo che stanno dimostrando in questi giorni di grande dolore, hanno acconsentito alla donazione degli organi. Tutto è iniziato sabato 17 aprile. Il malore improvviso in casa, la corsa all'ospedale; una prima Tac ha evidenziato un accumulo di liquido nel cervello che creava una forte pressione, di qui il trasferimento all'ospedale Borgo Trento di Verona e l'intervento d'urgenza, poi il ricovero in terapia intensiva. Nella notte tra lunedì e ...

