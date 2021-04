Covid: Letta, 'chi resta chiuso, va sostenuto' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Il decreto imprese interviene per aiutare chi, stando chiuso, ha tutelato la salute di ciascuno di noi e interverrà in particolare per le piccole e medie imprese, gli artigiani. Il coprifuoco comporta limitazioni e se un esercizio resta chiuso, questa chiusura va ripagata con un sostegno". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, a radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Il decreto imprese interviene per aiutare chi, stando, ha tutelato la salute di ciascuno di noi e interverrà in particolare per le piccole e medie imprese, gli artigiani. Il coprifuoco comporta limitazioni e se un esercizio, questa chiusura va ripagata con un sostegno". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, a radio Immagina.

