Covid, Italia quasi tutta in giallo ma con zone rosse locali: ecco quali sono (Di lunedì 26 aprile 2021) Dal 26 aprile l’unica regione rossa è la Sardegna, ma a livello locale sono diverse le città a cui si applicano le misure della fascia di rischio più alta. In Abruzzo sono 11, in Basilicata 12, in Sicilia più di 30 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 aprile 2021) Dal 26 aprile l’unica regione rossa è la Sardegna, ma a livello localediverse le città a cui si applicano le misure della fascia di rischio più alta. In Abruzzo11, in Basilicata 12, in Sicilia più di 30

