AstraZeneca, la Ue avvia un'azione legale a nome dei 27 stati membri (Di lunedì 26 aprile 2021) E' scontro tra l'Europa e AstraZeneca. «La Commissione europea ha lanciato venerdì un'azione giuridica nei confronti di AstraZeneca, a nome dei 27 stati membri». Lo ha... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 26 aprile 2021) E' scontro tra l'Europa e. «La Commissione europea ha lanciato venerdì un'giuridica nei confronti di, adei 27». Lo ha...

Advertising

Activnews24 : FLASH | L'Unione Europea avvia un'azione legale nei confronti di #AstraZeneca per i ritardi nella consegna delle do… - infoitsalute : 'Bruxelles avvia azione legale contro AstraZeneca' | Scontro sul coprifuoco, Gelmini: 'Non durerà fino al 31/7' - AicardiClaudio : RT @GiovanniPaglia: L’Unione Europea fa la mossa e avvia un’azione legale contro AstraZeneca, che avrebbe “completamente fallito rispetto a… - VittorioPalumbo : RT @GiovanniPaglia: L’Unione Europea fa la mossa e avvia un’azione legale contro AstraZeneca, che avrebbe “completamente fallito rispetto a… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Bruxelles avvia azione legale contro AstraZeneca | Scontro sul coprifuoco, Gelmini: 'Non durerà fino al 31/7' #covid… -