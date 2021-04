Appuntamento con la "Superluna rosa", la seconda più grande del 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Domani mattina (27 aprile 2021) poco prima dell’alba tutti con il naso all’insù ad ammirare la "Superluna rosa" che, dopo quella che ci sarà a maggio, diventerà la seconda luna piena più grande... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 26 aprile 2021) Domani mattina (27 aprile) poco prima dell’alba tutti con il naso all’insù ad ammirare la "" che, dopo quella che ci sarà a maggio, diventerà laluna piena più...

