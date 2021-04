Anthony Hopkins vince l’Oscar 2021 e i fan di Chadwick Boseman insorgono

(Di lunedì 26 aprile 2021) Conclusasi la magica notte degli Oscar, con l’elenco di vincitori e vinti, non si placano le polemiche, soprattutto perad, niente Oscar: va ad(Foto Repubblica)L’immenso attore americano, divenuto famoso in particolare per la sua magistrale recitazione ne “Il silenzio degli innocenti”, ha ottenuto la mitica statuetta per “The Father” come Miglior Attore Protagonista, divenendo così ad 83 anni il più anziano vincitore nella storia degli Oscar. Fin qui tutto normale, peccato però che sui social qualcuno abbia storto il naso per il mancato riconoscimento nei confronti di, il compianto attore protagonista di Black Panther, morto l’estate ...

Doppietta storica per la regista cinese Chloé Zhao che vince come miglior film e miglior regia. Premiata come migliore attrice Frances McDormand, mentre quello come miglior attore va a. Nessuna statuetta per la Pausini e per 'Pinocchio' che era candidato per i migliori costumi e per il miglior trucco e acconciaturasi aggiudica l'Oscar della cerimonia ma non si presenta all'evento. Il motivo è da non credere Ieri, nella notte tra il 25 e il 26 Aprile si è? L'articolovince l'Oscar ...(LaPresse) Anthony Hopkins davvero non si aspettava di vincere un altro Oscar a 83 anni, tant'è che l'attore britannico naturalizzato americano non ha ...Contro ogni previsione del pubblico, il premio al Miglior attore protagonista va a Anthony Hopkins per il ruolo che assume in The Father – Nulla è come sembra (2020), film che racconta la difficile ...