Andamento delle consistenze IV trimestre 2020, stock di mutui circolanti più alto di sempre (Di lunedì 26 aprile 2021) MILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati di Banca d’Italia relativi allo stock di mutui in essere concessi alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione. Tracciando il trend storico è emerso che nel quarto trimestre 2020 si è registrato lo stock di mutui in essere più alto di sempre: ha raggiunto i 339.566 milioni di euro. È dal terzo trimestre del 2015 che lo stock dei mutui circolanti cresce con costanza ed anche in questo quarto trimestre dell’anno si registra un nuovo massimo storico raggiunto, che supera quello che si era rilevato nel trimestre precedente (terzo 2020). Il passo con il quale ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 aprile 2021) MILANO – L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i dati di Banca d’Italia relativi allodiin essere concessi alle famiglie italiane per l’acquisto dell’abitazione. Tracciando il trend storico è emerso che nel quartosi è registrato lodiin essere piùdi: ha raggiunto i 339.566 milioni di euro. È dal terzodel 2015 che lodeicresce con costanza ed anche in questo quartodell’anno si registra un nuovo massimo storico raggiunto, che supera quello che si era rilevato nelprecedente (terzo). Il passo con il quale ...

