Agevolazioni mutui 2021 | proroghe e novità nel Decreto Sostegni bis

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il-bis” su cui attualmente è al lavoro l’esecutivo Draghi sarà l’occasione per introdurre una serie di misure enelin favore di giovani e persone in difficoltà nell’accedere aio sostenerne i costi. A finanziare gli interventi in cantiere sarà uno scostamento di bilancio di circa 40 miliardi di euro, anticipato dal Documento di Economia e Finanza (DEF)approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 14 aprile. Tra i provvedimenti anticipati dal DEF, la cui prima occasione utile per essere introdotti è appunto il “-bis”, figurano lefiscali per le giovani coppie che stipulanoper l’acquisto della prima casa o ancora il potenziamento del Fondo di Garanzia sui ...

...missione Comune" che è stato possibile attivare grazie alla rinegoziazione deicon la Cassa depositi e prestiti approvate lo scorso anno utilizzando le opportunità concesse con le...E ancora incentivi per le assunzioni di giovani, sostegni alla liquidità, contributi per le perdite di fatturato subite epere finanziamenti. ' Inoltre " spiega Bramerini " Cna, ...Il Decreto “Sostegni-bis” su cui attualmente è al lavoro l’esecutivo Draghi sarà l’occasione per introdurre una serie di misure e agevolazioni nel 2021 in favore di giovani e persone in difficoltà ...I benefici fiscali conseguiti per la tassazione agevolata, registro o Iva, per acquisto prima casa sono vincolati al fatto che l’acquirente risieda nel medesimo Comune in cui risulta l’abitazione.