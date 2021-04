Super League, nessuna tregua: è ancora guerra tra la UEFA e i club (Di domenica 25 aprile 2021) nessuna tregua tra la UEFA e i quattro club ancora nel progetto Super League: ecco le ultime notizie nessuna tregua tra la UEFA e i club ancora presenti nel progetto Super League. Florentino Perez ha affermato che Real Madrid, Juventus, Milan e Barcellona sono ancora nella società consortile European SuperLeague Company SL, con sede in Spagna. Come riporta il Corriere della Sera, Florentino Perez non teme sanzioni dalla UEFA forte della sentenza del Tribunale di Madrid e Ceferin teme che la vicenda possa essere portata davanti all’Antitrust. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021)tra lae i quattronel progetto: ecco le ultime notizietra lae ipresenti nel progetto. Florentino Perez ha affermato che Real Madrid, Juventus, Milan e Barcellona sononella società consortile EuropeanCompany SL, con sede in Spagna. Come riporta il Corriere della Sera, Florentino Perez non teme sanzioni dallaforte della sentenza del Tribunale di Madrid e Ceferin teme che la vicenda possa essere portata davanti all’Antitrust. L'articolo proviene da Calcio News 24.

