Scontro tra auto all'altezza di una rotatoria nella zona dell'ospedale, ferite due persone (Di domenica 25 aprile 2021) CIVITANOVA - Incidente all'altezza di un incrocio nella zona dell'ospedale. Poco prima delle 19.30, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto: una Fiat Panda e una Toyota Aygo. ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 25 aprile 2021) CIVITANOVA - Incidente all'di un incrocio. Poco primae 19.30, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due: una Fiat Panda e una Toyota Aygo. ...

