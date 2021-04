Mario: chi è il padre di Elisabetta Gregoraci? (Di domenica 25 aprile 2021) Mario Gregoraci è il padre della showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci. Lei oggi, domenica 25 aprile, sarà protagonista del salotto più famoso della domenica pomeriggio di Rai Uno a Domanica In condotto da Mara Venier. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Mario Gregoraci ha un ottimo rapporto con le sue figlie, è un uomo semplice che ha sempre lavorato. L’uomo ha sempre spronato le figlie a dare il meglio di loro per raggiungere i lor obiettivi. Mario ha trasmesso a sua figlia Elisabetta Gregoraci la passione per il Karate, che la ragazza ha praticato per più di dieci anni. Mario Gregoraci ha molto subito la morte della moglie Melina, avvenuta nel 2010 a causa di una brutta ... Leggi su puglia24news (Di domenica 25 aprile 2021)è ildella showgirl e conduttrice. Lei oggi, domenica 25 aprile, sarà protagonista del salotto più famoso della domenica pomeriggio di Rai Uno a Domanica In condotto da Mara Venier. Scopriamo qualcosa in più su di lui.ha un ottimo rapporto con le sue figlie, è un uomo semplice che ha sempre lavorato. L’uomo ha sempre spronato le figlie a dare il meglio di loro per raggiungere i lor obiettivi.ha trasmesso a sua figliala passione per il Karate, che la ragazza ha praticato per più di dieci anni.ha molto subito la morte della moglie Melina, avvenuta nel 2010 a causa di una brutta ...

