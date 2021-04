LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: sette in fuga, mancano 180 chilometri al traguardo (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi FEMMINILE 12.25 Il vantaggio dei fuggitivi scende a 8’30” 12.20 Siamo entrati negli ultimi 180 chilometri. 12.15 Scende a 8’50” il vantaggio dei battistrada. 12.10 Ricordiamo i nomi dei sette fuggitivi: Laurens Huys e Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Loïc Vliegen e Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Sergei Chernetski (Gazprom-Rusvelo), Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) e Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). 12.05 I corridori stanno affrontando la prima salita di giornata, la Côte de la Roche-en-Ardenne. 12.00 La temperatura, al momento, è di cinque gradi. 11.56 Ricordiamo che ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE 12.25 Il vantaggio dei fuggitivi scende a 8’30” 12.20 Siamo entrati negli ultimi 180. 12.15 Scende a 8’50” il vantaggio dei battistrada. 12.10 Ricordiamo i nomi deifuggitivi: Laurens Huys e Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB), Loïc Vliegen e Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Sergei Chernetski (Gazprom-Rusvelo), Tomasz Marczynski (Lotto Soudal) e Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise). 12.05 I corridori stanno affrontando la prima salita di giornata, la Côte de la Roche-en-Ardenne. 12.00 La temperatura, al momento, è di cinque gradi. 11.56 Ricordiamo che ...

