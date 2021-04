Incognita variante indiana (Di domenica 25 aprile 2021) “Andrei molto cauto”. Le parole del capo del Cts, Franco Locatelli, riassumono un po’ le considerazioni che gli scienziati hanno espresso, dati alla mano, riguardo la variante indiana che sta travolgendo il sistema sanitario indiano. Sulla possibilità che la variante possa sfuggire alla copertura vaccinale, Locatelli frena: “Non ci sono dati che supportino questa tesi”. Allora, meglio “non creare allarmismi”. Certo, questo non svincola dalla necessità di approfondire il tema, perché “ci sono aspetti che devono essere chiariti”, ad iniziare dalla contagiosità e dalla letalità. Per questo, la decisione del ministro Roberto Speranza di vietare l’ingresso a chi arriva dall’India nelle ultime due settimane deve essere letta in via precauzionale: come lui, anche Nuova Zelanda, Hong Kong, Stati Uniti e Regno Unito hanno preferito bloccare i ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 aprile 2021) “Andrei molto cauto”. Le parole del capo del Cts, Franco Locatelli, riassumono un po’ le considerazioni che gli scienziati hanno espresso, dati alla mano, riguardo lache sta travolgendo il sistema sanitario indiano. Sulla possibilità che lapossa sfuggire alla copertura vaccinale, Locatelli frena: “Non ci sono dati che supportino questa tesi”. Allora, meglio “non creare allarmismi”. Certo, questo non svincola dalla necessità di approfondire il tema, perché “ci sono aspetti che devono essere chiariti”, ad iniziare dalla contagiosità e dalla letalità. Per questo, la decisione del ministro Roberto Speranza di vietare l’ingresso a chi arriva dall’India nelle ultime due settimane deve essere letta in via precauzionale: come lui, anche Nuova Zelanda, Hong Kong, Stati Uniti e Regno Unito hanno preferito bloccare i ...

