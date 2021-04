DIRETTA Fiorentina-Juventus: segui la partita LIVE (Di domenica 25 aprile 2021) Alle ore 15 scendono in campo i match del pomeriggio di Serie A, questa domenica si affrontano Fiorentina e Juventus. Una sfida che negli anni ha sempre celato grandi motivazioni, e che stavolta mette in palio punti davvero importanti per entrambe le squadre. La Juventus di Pirlo non può più permettersi di sbagliare, il rischio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 25 aprile 2021) Alle ore 15 scendono in campo i match del pomeriggio di Serie A, questa domenica si affrontano. Una sfida che negli anni ha sempre celato grandi motivazioni, e che stavolta mette in palio punti davvero importanti per entrambe le squadre. Ladi Pirlo non può più permettersi di sbagliare, il rischio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Mediagol : #Fiorentina-#Juventus, #Live #SerieA 25/04/2021: segui la diretta - infoitsport : Diretta Fiorentina-Juve ore 15: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming - infoitsport : Fiorentina-Juve: le probabili formazioni | La diretta - Dalla_SerieA : Diretta Fiorentina-Juve ore 15: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming -… - sportli26181512 : Fiorentina-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari: La squadra di Iachini sfida al Franchi i bianconeri i… -