Campania, 1854 positivi. Il tasso è al 10,6%, in calo la pressione ospedaliera (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 1854 i positivi di oggi (575 sintomatici) su 17.408 tamponi. Il tasso positivi/tamponi è al 10,6% (ieri era al 9,2%). Si contano altri 21 morti, di cui 10 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1.364. La pressione ospedaliera cala ancora. Ieri erano 140 i posti occupati in terapia intensiva, oggi si riducono di 3 unità. Di seguito i dati della situazione ospedaliera. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 137 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.511 * Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Sonodi oggi (575 sintomatici) su 17.408 tamponi. Il/tamponi è al 10,6% (ieri era al 9,2%). Si contano altri 21 morti, di cui 10 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1.364. Lacala ancora. Ieri erano 140 i posti occupati in terapia intensiva, oggi si riducono di 3 unità. Di seguito i dati della situazione. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 137 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.511 * Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

