Avanti un altro, la bona sorte Francesca Brambilla come non l’avete mai vista | Foto (Di domenica 25 aprile 2021) Spunta una Foto di Francesca Brambilla, la bona sorte di Avanti un altro!, assolutamente impredibile. Mai vista così! Francesca Brambilla (Getty Images)Francesca Brambilla è l’amatissima bona sorte nel celebre programma Avanti un altro!. Il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è sbarcato in prima serata la domenica su Canale 5, con ospiti speciali che cercano di accaparrarsi il cospicuo montepremi finale. Tra gli ospiti di questa sera Justine Mattera, Lorella Boccia e Tommaso Zorzi. La giovane modella bergamasca è ormai una presenza fissa nel programma, dove incanta il pubblico in studio e quello a ... Leggi su altranotizia (Di domenica 25 aprile 2021) Spunta unadi, ladiun!, assolutamente impredibile. Maicosì!(Getty Images)è l’amatissimanel celebre programmaun!. Il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è sbarcato in prima serata la domenica su Canale 5, con ospiti speciali che cercano di accaparrarsi il cospicuo montepremi finale. Tra gli ospiti di questa sera Justine Mattera, Lorella Boccia e Tommaso Zorzi. La giovane modella bergamasca è ormai una presenza fissa nel programma, dove incanta il pubblico in studio e quello a ...

Advertising

F_DUva : La notizia della proroga del #superbonus è un altro risultato del @Mov5Stelle. Come ricordato da @luigidimaio, le r… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #avantiunaltropuredisera con #PaoloBonolis e #LucaLaurenti… - forumJuventus : #FiorentinaJuve, oggi ore 15. Formazioni GdS: 'Sarà 4-4-2 con Dybala e Ronaldo in avanti, Cuadrado esterno altro co… - Laura80972559 : RT @_imsarax: - Tommaso ad avanti un altro - il ritorno parte 1 “Scusa Paolo posso chiederti una cosa, potresti aiutarmi a conoscere Bar… - Tommy485 : RT @_imsarax: - Tommaso ad avanti un altro - thread Ingresso in studio? #zorzi #avantiunaltropuredisera -