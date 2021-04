Autocertificazione aprile 2021 zona rossa o arancione: ecco il modulo PDF editabile da stampare (Di domenica 25 aprile 2021) L'Autocertificazione (o Autodichiarazione , modulo per gli spostamenti) servirà per l'intero il mese di aprile 2021 in zona rossa e arancione . Con il nuovo decreto Covid , infatti, l'Italia è torna... Leggi su feedpress.me (Di domenica 25 aprile 2021) L'(o Autodichiarazione ,per gli spostamenti) servirà per l'intero il mese diin. Con il nuovo decreto Covid , infatti, l'Italia è torna...

Advertising

bizcommunityit : Visite ai parenti, autocertificazione e bar: le novità da lunedì - Notoriouslebon : Quando ero a casa dei mie ad inizio Aprile, mia madre tutta tronfia e contenta, mentre stampavo l'autocertificazion… - SassiLive : +++VISITE AD AMICI E PARENTI, CAFFÈ AL BANCO, AUTOCERTIFICAZIONE, ACCESSO SECONDE CASE: NOVITÀ DECRETO RIAPERTURE I… - Jonp2978 : @ZetaInes @signorailimonii Il mio comune è stato in zona rossa dal 2 marzo al 7 aprile...mai uscito con un'autocert… - MarcoTroiano8 : Finalmente siamo in zona arancione da lunedì 26 aprile 2021 sono molto felice così non dovrò più portarmi appresso l'autocertificazione ???? -