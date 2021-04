«Amélie» compie 20 anni, 10 cose che abbiamo imparato dal suo favoloso mondo (Di domenica 25 aprile 2021) Audrey Tautou festeggia 20 anni ne Il favoloso mondo di Amélie, tra una crème brûlée e nani da giardino in fuga. La pellicola di Jean-Pierre Jeunet debuttava il 25 aprile 2001, imponendosi al secondo posto nella classifica di The 100 Best Films Of World Cinema redatta da Empire. A fronte di un budget di 11 milioni di euro, la rom-com francese ne incassò globalmente più di 40, diventando il film più visto dell’anno in patria. La deliziosa cameriera di Montmartre dai grandi occhi e fervida immaginazione ha influenzato una generazione, lanciando la carriera dell’allora 25enne protagonista ribattezzata come la nuova Audrey Hepburn (e non solo per l’omonimia). Leggi su vanityfair (Di domenica 25 aprile 2021) Audrey Tautou festeggia 20 anni ne Il favoloso mondo di Amélie, tra una crème brûlée e nani da giardino in fuga. La pellicola di Jean-Pierre Jeunet debuttava il 25 aprile 2001, imponendosi al secondo posto nella classifica di The 100 Best Films Of World Cinema redatta da Empire. A fronte di un budget di 11 milioni di euro, la rom-com francese ne incassò globalmente più di 40, diventando il film più visto dell’anno in patria. La deliziosa cameriera di Montmartre dai grandi occhi e fervida immaginazione ha influenzato una generazione, lanciando la carriera dell’allora 25enne protagonista ribattezzata come la nuova Audrey Hepburn (e non solo per l’omonimia).

Ultime Notizie dalla rete : Amélie compie Il Favoloso mondo di Amelie compie 20 anni e torna in sala Amelie ama andare al cinema, osservare nel buio le facce degli altri spettatori e cogliere i piccoli particolari che si possono notare solo sul grande schermo: piccoli piaceri che solo la magia della ...

'Il favoloso mondo di Amélie' compie 20 anni e torna al cinema l'11 e il 12 maggio Amélie è una giovane donna che lavora in un caffè di Montmartre e ama coltivare i piccoli piaceri della vita: andare al cinema, affondare le dita in un sacco di legumi, far rimbalzare i sassi sul ...

