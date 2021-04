25 aprile, Mattarella: “Unità e coesione per la rinascita”. Draghi: “Vediamo crescere il fascino perverso di autocrati e persecutori delle libertà civili” (Di domenica 25 aprile 2021) Le celebrazioni per il 76esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Fuori programma del capo dello Stato al Quadraro, popolare quartiere romano che fu teatro di un feroce rastrellamento da parte delle truppe naziste. Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 25 aprile 2021) Le celebrazioni per il 76esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Fuori programma del capo dello Stato al Quadraro, popolare quartiere romano che fu teatro di un feroce rastrellamento da partetruppe naziste.

