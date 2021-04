Wifi gratis (e funzionante) nei piccoli Comuni italiani: i soldi arrivano dall’Europa (Di sabato 24 aprile 2021) Farsi una passeggiata tra i vicoli di Bussoleno, in provincia di Torino, e poter navigare gratuitamente utilizzando smartphone o tablet? Si può, grazie alla rete Wifi gratuita (e funzionante) installata. LEGGI ANCHE –> L’ennesima svolta digitale dell’informazione di Grillo, con wi-fi gratis in piazza e Rai modello BBC Ma da chi? Chi finanzia il tutto? Si tratta dell’iniziativa ‘Wifi4EU’, che promuove il libero accesso alla connettività Wifi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei Comuni di tutta l’Europa. L’iniziativa Wifi4EU offre ai Comuni la possibilità di richiedere un buono per un valore di 15 000 euro. I buoni saranno utilizzati per installare apparecchiature ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 24 aprile 2021) Farsi una passeggiata tra i vicoli di Bussoleno, in provincia di Torino, e poter navigare gratuitamente utilizzando smartphone o tablet? Si può, grazie alla retegratuita (e) installata. LEGGI ANCHE –> L’ennesima svolta digitale dell’informazione di Grillo, con wi-fiin piazza e Rai modello BBC Ma da chi? Chi finanzia il tutto? Si tratta dell’iniziativa ‘4EU’, che promuove il libero accesso alla connettivitàper i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, neidi tutta l’Europa. L’iniziativa4EU offre aila possibilità di richiedere un buono per un valore di 15 000 euro. I buoni saranno utilizzati per installare apparecchiature ...

Advertising

angiuoniluigi : RT @giornalettismo: L'Ue concede 15 mila euro di finanziamento alle amministrazioni locali per connessioni wifi negli spazi pubblici https… - giornalettismo : L'Ue concede 15 mila euro di finanziamento alle amministrazioni locali per connessioni wifi negli spazi pubblici - adri_galle : @lstvshowsaddict Guarda io ho now tv gratis per un po' di mesi e ti assicuro che ritoccati non me lo fa vedere...or… - ComeUnMirko : Io ?? sclerare di mattina alle 8 perché ho un wifi che manco quelli gratis del bar -