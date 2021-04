Sassuolo-Sampdoria, Carnevali: “Secondo me a De Zerbi fa piacere restare” (Di sabato 24 aprile 2021) “De Zerbi è legato a noi come noi siamo legati a lui. Non ci meraviglia che ci siano richieste per lui, c’erano anche negli altri anni. Come società sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo un progetto chiaro e abbiamo le idee chiare. Faremo le giuste valutazioni, a noi farebbe piacere tenere De Zerbi e Secondo noi a lui fa piacere restare”. Lo ha detto l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, nel pre partita della sfida contro la Sampdoria. Il dirigente neroverde ha commentato anche la morte del vicepresidente neroverde: “Il nostro vicepresidente è sempre stato accanto a noi da tantissimi anni, è un momento triste. Cercheremo di fare del nostro meglio, siamo senza parole. Sempre stato vicino alla nostra società”. ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) “Deè legato a noi come noi siamo legati a lui. Non ci meraviglia che ci siano richieste per lui, c’erano anche negli altri anni. Come società sappiamo cosa dobbiamo fare, abbiamo un progetto chiaro e abbiamo le idee chiare. Faremo le giuste valutazioni, a noi farebbetenere Denoi a lui fa”. Lo ha detto l’amministratore delegato del, Giovanni, nel pre partita della sfida contro la. Il dirigente neroverde ha commentato anche la morte del vicepresidente neroverde: “Il nostro vicepresidente è sempre stato accanto a noi da tantissimi anni, è un momento triste. Cercheremo di fare del nostro meglio, siamo senza parole. Sempre stato vicino alla nostra società”. ...

