Rudy Zerbi: avete visto il figlio Tommaso? | Sono due gocce d'acqua (Di sabato 24 aprile 2021) Rudy Zerbi è ormai uno dei prof storici di Amici e il suo volto è ormai ben noto nel panorama televisivo. Oltre ad essere un eccellente discografico e coach per tantissimi giovani talenti è anche padre di 4 splendidi figli. Uno in particolare, Tommaso, è identico a lui: l'avete mai visto? Rudy Zerbi è ormai una presenza fissa nei programmi di Maria De Filippi e negli anni si è guadagnato un posto speciale nel cuore degli italiani. Questa sera infatti andrà in onda un'altra puntata del Serale di Amici e scopriremo quale sarà il prossimo eliminato di questa edizione 2021. Il severo e ironico coach, oltre ad essere uno dei volti noti di Mediaset, è anche papà di 4 meravigliosi ragazzi, nati dall'amore con tre donne ...

