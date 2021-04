Recovery Plan, iniziato il Consiglio dei ministri (Di sabato 24 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri sul Recovery Plan è iniziato con 12 ore di ritardo. Il piano dovrebbe essere definitivo. ROMA – Il Consiglio dei ministri sul Recovery Plan è iniziato con 12 ore di ritardo. Dopo una lunga giornata di contatti sia tra i partiti che con le istituzioni europee sulle riforme, il premier Draghi ha convocato la riunione per la prima approvazione del piano. Fonti di Palazzo Chigi parlano di un piano nel complesso chiuso, ma ci sono ancora dei dettagli da definire. Notizia in aggiornamento Leggi su newsmondo (Di sabato 24 aprile 2021) Ildeisulcon 12 ore di ritardo. Il piano dovrebbe essere definitivo. ROMA – Ildeisulcon 12 ore di ritardo. Dopo una lunga giornata di contatti sia tra i partiti che con le istituzioni europee sulle riforme, il premier Draghi ha convocato la riunione per la prima approvazione del piano. Fonti di Palazzo Chigi parlano di un piano nel complesso chiuso, ma ci sono ancora dei dettagli da definire. Notizia in aggiornamento

