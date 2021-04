Recovery plan, Draghi sblocca l'impasse. Franco in Cdm: disco verde dalla Commissione Ue (Di sabato 24 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri per discutere la bozza del Recovery plan di Draghi , previsto per le 10 di stamattina e poi slittato ora per ora, è finalmente iniziato stasera dopo le 21.30 . Il testo, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri per discutere la bozza deldi, previsto per le 10 di stamattina e poi slittato ora per ora, è finalmente iniziato stasera dopo le 21.30 . Il testo, ...

Advertising

matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - marattin : La storia del Recovery plan non comincia oggi. E non finisce domani. Dedicato a chi si lamenta perché “non c’è stat… - fattoquotidiano : “La laurea sarà valida come esame di Stato per essere abilitati”: la riforma annunciata dall’ultima bozza del Recov… - zazoomblog : Franco: “Via libera della Ue al Recovery plan”. Dopo ore di trattative con la Commissione Draghi riunisce i ministr… - zazoomblog : Recovery Plan Draghi in Cdm: «Disco verde Ue». Impegno Mef per Superbonus 2023 in manovra - #Recovery #Draghi #«Di… -