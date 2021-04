Monnezza? Risolto | si manda tutto fuori perché qui non funziona più nulla

(Di sabato 24 aprile 2021) Roma. Al peggio non c’è mai fine. Spesso i modi di dire trovano nella realtà valide conferme. A poche cose quello sopracitato deve tanto quanto alla situazione dei rifiuti nella Capitale. Una crisi ciclica che sembra non riuscire mai a toccare il fondo. Martedì notte il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza che ha il segno della resa: nei prossimi sette mesi una parte significativa dei rifiuti prodotti a Roma, 13.700 tonnellate, sarà spedita in Toscana. A queste si aggiungono le 70mila tonnellate di rifiuti che, grazie a un precedente accordo, nel corso del 2021 saranno inviati dalla Capitale in Abruzzo. Non solo. Entro il 15 maggio, con il supporto d’Invitalia, Ama dovrà trovare anche all’estero ulteriori sbocchi per la sua. In pratica, larga parte della gestione del ciclo dei rifiuti capitolino sarà completamente ...

Il problema delle crisi dei rifiuti non può essere risolto senza affrontare lo smaltimento industriale in nero. Nei roghi tossici non brucia la monnezza delle abitazioni private, bensì gli scarti industriali.