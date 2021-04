(Di sabato 24 aprile 2021) "", la canzone interpretata da, il brano d'apertura dell'album "e dintorni". Si tratta di uno dei brani pi celebri dell'artista, cantato in pi lingue e riproposto in ...

HuffPostItalia : La storica esibizione di Milva, 'Alexander Platz' alla Porta di Brandeburgo (VIDEO) - Mirko79045720 : RT @Silvia31165: 'Alexander Platz Auf-widersen! C'era la neve, Faccio quattro passi a piedi Fino alla frontiera Vengo con te!' Ciao #Milva… - RbRaffaella : Hai le borse sotto gli occhi, Come ti trovi a Berlino Est? Alexander Platz auf wiedersehen! C'era la neve, Faccio q… - sottrazione : RT @sottrazione: 'Alexander Platz Auf-widersen! C'era la neve, Faccio quattro passi a piedi Fino alla frontiera Vengo con te!' Ciao Milva - SalaLettura : RT @CosaInTendenza: In Italia alle 10:01 si twitta di 1 #Milva 2 #24aprile 3 #CeferinOut 4 #ConLaFantasia 5 #buonsabato 6 Pantera di G… -

Platz", la canzone interpretata da, il brano d'apertura dell'album "e dintorni". Si tratta di uno dei brani pi celebri dell'artista, cantato in pi lingue e riproposto in ...: canzoni famose per omaggiarla Partiamo daPlatz , brano del 1982 scritto da Franco Battiato nel suo periodo di maggior fertilità a livello commerciale. Dopo aver portato alla ..."Alexander Platz", la canzone interpretata da Milva , è il brano d'apertura dell'album "Milva e dintorni". Si tratta di uno dei brani più celebri ...La rossa della musica italiana, che ha conquistato il mondo con la sua voce potente sin dagli esordi negli anni 60, è morta a Milano all'età di 81 anni ...