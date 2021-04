Il serpente e il cacciatore

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 aprile 2021) Sompol e Nicole, lui thai, lei francese, sono sposati da sessantatré anni. Lui ne ha appena compiuti novanta. Sono gentili, sempre sorridenti. Non si separano mai. Ogni sera, tenendosi per mano, vanno a cena in un centro commerciale sul fiume. Sembrano una tenera coppia di anziani innamorati. A Krung Thep, la città degli angeli, come monaci e nobili chiamano Bangkok, nulla è come appare. Nicole era una funzionaria delle Nazioni Unite. Sompol Suthimai è andato in pensione col grado di maggior generale della polizia thailandese. Molti anni fa, quando era un giovane, brillante colonnello dell’Interpol, è stato uno dei protagonisti di una clamorosa, inquietante vicenda: la storia di Charles Sobhraj, alias Alain Gautier, un serial killer franco-vietnamita che ha ucciso almeno una dozzina di giovani occidentali per impadronirsi dei loro passaporti, dei contanti e dei traveller’s cheque ...