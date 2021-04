Ginnastica, Salvatore Maresca: “Ci speravo, sono qui col bronzo: lo dedico a papà. Sogno le Olimpiadi” (Di sabato 24 aprile 2021) Salvatore Maresca ricorderà per sempre questa giornata, culminata con la conquista della medaglia di bronzo agli anelli agli Europei 2021 di Ginnastica artistica. L’azzurro è stato impeccabile al castello, dove ha eseguito un esercizio di qualità (14.900, 6-2 il D Score) ed è riuscito a salire sul podio di Basilea (Svizzera) con ampio merito. Il campano ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della nostra FederGinnastica: ”sono molto contento. Ci speravo ma la gara è gara quindi non si può mai dire nulla fino alla fine. Mi sono confrontato con i migliori in Europa ed è stato bellissimo. Io e il mio amico Nicola (Bartolini, ndr.) abbiamo iniziato insieme e ora ci troviamo qui, entrambi con una medaglia di bronzo europea in ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)ricorderà per sempre questa giornata, culminata con la conquista della medaglia diagli anelli agli Europei 2021 diartistica. L’azzurro è stato impeccabile al castello, dove ha eseguito un esercizio di qualità (14.900, 6-2 il D Score) ed è riuscito a salire sul podio di Basilea (Svizzera) con ampio merito. Il campano ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni della nostra Feder: ”molto contento. Cima la gara è gara quindi non si può mai dire nulla fino alla fine. Miconfrontato con i migliori in Europa ed è stato bellissimo. Io e il mio amico Nicola (Bartolini, ndr.) abbiamo iniziato insieme e ora ci troviamo qui, entrambi con una medaglia dieuropea in ...

