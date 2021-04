Genocidio armeno | perché la strage si commemora il 24 Aprile

Leggi su zon

(Di sabato 24 aprile 2021) Oggi è la giornata del ricordo del famigerato. I “rastrellamenti” iniziarono tra il 23 e il 24, a causa dei turchi Una ferita che è stata ignorata a lungo. Infatti, solo nel 1973 la Commissione dell’ONU per i diritti umani lo riconobbe ufficialmente come il primodel XX secolo. Ilè una ferita ancora aperta nella storia dell’umanità, una delle pagine più nere che l’uomo possa ricordare. Un milione e mezzo di armeni sterminati in Turchia tra il 1915 e il 1916 il cui massacro viene ricordato oggi dal popolocome il “Medz Yeghern”, il grande crimine. Unache in tanti ricordano in modo indelebile. Le uccisioni iniziarono nella notte tra il 23 e il 24del 1915, ...