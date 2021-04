Genoa-Spezia 2-0: Shomurodov spegne le speranze liguri (Di sabato 24 aprile 2021) Al Ferraris è il Genoa ad imporsi, anche sul piano del gioco. Dopo l’inziale svantaggio lo Spezia emerge ma Shomurodov chiude i giochi Al Ferraris va in scena il derby ligure tra Genoa e Spezia che apre il 33° turno di Serie A. La squadra di casa parte più aggressiva in avvio di gara e dopo appena 6 minuti arriva il primo squillo con Destro che da ottima posizione colpisce di testa ma manda alto sopra la traversa. All’11? è ancora Destro ad impensierire la difesa dello Spezia, questa volta con un tiro piazzato che viene bloccato da Provedel. Lo Spezia subisce la pressione avversaria e dopo 20 minuti di gara prova a guadagnare campo. I padroni di casa però hanno la meglio sul piano delle occasioni e al 28? lo ribadisce Zappacosta con un tiro dal limite. ... Leggi su zon (Di sabato 24 aprile 2021) Al Ferraris è ilad imporsi, anche sul piano del gioco. Dopo l’inziale svantaggio loemerge machiude i giochi Al Ferraris va in scena il derby ligure trache apre il 33° turno di Serie A. La squadra di casa parte più aggressiva in avvio di gara e dopo appena 6 minuti arriva il primo squillo con Destro che da ottima posizione colpisce di testa ma manda alto sopra la traversa. All’11? è ancora Destro ad impensierire la difesa dello, questa volta con un tiro piazzato che viene bloccato da Provedel. Losubisce la pressione avversaria e dopo 20 minuti di gara prova a guadagnare campo. I padroni di casa però hanno la meglio sul piano delle occasioni e al 28? lo ribadisce Zappacosta con un tiro dal limite. ...

Advertising

MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e @marinapresello in studio ?? Seguiremo live Genoa-Spezia ??… - PortalDiarioAR : Infobae | Genoa squeeze past Spezia Calcio in 2-0 victory at the Stadio Luigi Ferraris - charliemchouse : Genoa pagelle, dalla panchina arriva la salvezza contro lo Spezia - News24_it : Serie A: Genoa-Spezia 2-0. Nell'anticipo della 33/a giornata della Serie A. [ 2021-04-24T14:56:14.000Z] - La5tadelfutbol : #SerieA Fecha 33 Genoa 2 (Scamacca 62' Shomurodov 86') 0 Spezia -