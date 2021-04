(Di sabato 24 aprile 2021) Nikita, pilota della Haas, ha rilasciato un’intervista all’emittente russa MatchTV. Tema della discussione è ovviamente stato l’inizio difficile del classe ’99, al primo anno in F1. Un avvio di stagione che lo vede a 0 punti, dopo essere uscito di pista dopo tre curve nel GP di Bahrain e l’ultimo posto di Imola. Ora testa al terzo appuntamento, a Portimao, conche spiega le difficoltà in avvicinamento al GP di Portogallo, lanciando anche una frecciatina al compagno di squadra: “La mia preparazione in vista di Portimao non sarà facile: non abbiamo un simulatore in Haas e dunque dobbiamo usare quelli che la maggior parte dei piloti professionisti hanno a casa. Al contrario, forse,avrà il permesso di usare il simulatore della: facendo parte ...

Advertising

sportface2016 : #F1, #Mazepin attacca Mick #Schumacher: “Vantaggi dalla #Ferrari Academy” - F1polepositionc : #Giovinazzi attacca #Mazepin dopo le Qualifiche di #Imola: 'Mi ha distrutto il giro, non ha rispetto'. - infoitsport : Giovinazzi attacca Mazepin a Imola: “Mi ha distrutto il giro, non ha rispetto” -

Ultime Notizie dalla rete : Mazepin attacca

Sport Fanpage

... Giovinazzi, Alonso, Ocon, Gasly, Vettel, Schumacher e. Al momento della bandiera verda Norrissubito Leclerc e passa , mentre Tsunoda finisce in testacoda. Pochi giri dopo tocca a ...17.05 - Testacoda alle Acque Minerali per Nikita, riuscito comunque a ripartire. Si ritira ... La classifica: 16.52 - HamiltonLeclerc, ma non ha il vantaggio del DRS visto che anche ...Ad Imola, Sebastian Vettel ha avuto una gara molto sfortunata, già da prima del via, ma è passata sottotraccia la sua super partenza dalla pit lane, grazie alla quale ha effettuato il primo sorpasso g ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE BILANCIO FERRARI: IMOLA AGRODOLCE, MA A PORTIMAO... IN CHE COSA E' MIGLIORATA LA FERRARI? L'ANALISI PERCHE' HAMILTON NON E' STATO PENALIZZATO A IMOLA: LA SPIE ...