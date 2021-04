Calciomercato Milan: il fallimento del Bordeaux avvicinerebbe un giocatore (Di sabato 24 aprile 2021) Il Bordeaux, storica società francese, rischia il fallimento e allora torna di moda un vecchio un pallino del Milan Una delle più storiche società del calcio francese potrebbe presto scomparire. Il Bordeaux che ormai non lotta più per i vertici in League 1 da qualche anno, è sull’orlo del fallimento. Il fondo King Street Capital Management ha annunciato di non voler più investire nel club francese e ora la situazione è critica. Ne potrebbe approfittare il Milan che già la scorsa estate ha seguito il giovane centrocampista Toma Basic, poi si era scelto di puntare su Krunic. Ora però potrebbe essere l’occasione giusta: il croato classe 96? potrebbe essere ceduto per meno di 10 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Il, storica società francese, rischia ile allora torna di moda un vecchio un pallino delUna delle più storiche società del calcio francese potrebbe presto scomparire. Ilche ormai non lotta più per i vertici in League 1 da qualche anno, è sull’orlo del. Il fondo King Street Capital Management ha annunciato di non voler più investire nel club francese e ora la situazione è critica. Ne potrebbe approfittare ilche già la scorsa estate ha seguito il giovane centrocampista Toma Basic, poi si era scelto di puntare su Krunic. Ora però potrebbe essere l’occasione giusta: il croato classe 96? potrebbe essere ceduto per meno di 10 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Il Milan ha l'accordo con Maignan. E Donnarumma tace ancora #calciomercato - SkySport : MILAN, IBRA RINNOVA Le prime parole dello svedese per i tifosi ? - SkySport : ULTIM'ORA MILAN PREVISTA QUESTA SERA LA FIRMA DI IBRAHIMOVIC L'attaccante svedese rinnova per un anno… - MCalcioNews : Milan, Ceccarini avverte: 'La Juventus vuole Romagnoli e propone Bernardeschi' - partenopeoswiss : RT @cmdotcom: #Superlega, 11 club di #SerieA scrivono a Dal Pino: 'Sanzioni per #Juve, #Milan e #Inter' -