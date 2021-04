25 Aprile | «È la festa di quando cacciammo gli austriaci?» La Resistenza non scalda più i giovani

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 aprile 2021) La retorica resistenziale non fa più presa. Il 25non smuove le coscienze dei. Tutt’altro. «È un evento che alla maggior parte dei ventenni non dice niente. La cosa non interessa più”. Parola di Giuseppe De Rita. Alla vigilia dell’anniversario della Liberazione, il fondatore del Censis, non certo ascrivibile al panorama di destra, traccia una fotografia che non piacerà alla sinistra. Quella ancora abbarbicata all’antifascismo militante. De Rita: il 25è unasuperata «La verità è che, il 25è una celebrazione superata. Fatta eccezione per quelli che per età lo hanno vissuto a suo tempo. L’Italia non ha più bisogno di ricordare l’antifascismo per evitare il fascismo». Oggi, osserva il sociologo, non ha senso utilizzare la celebrazione come un’arma politica contro un ...