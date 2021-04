Videogiochi | 10 momenti che meriterebbero l' Oscar

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 23 aprile 2021) Vi sarà capitato tantissime volte di commuovervi con i vostripreferiti. O di ridere a crepapelle. O di rimanere semplicemente senza parole, di fronte ad una scena o ad un intero capitolo. La complessità dei dialoghi, le espressioni, la musica, l'effetto sorpresa. Stiamo per arrivare alla premiazione degli2021 e abbiamo scelto 10 scene (in un caso un intero capitolo) tratte daiche per diversi motiviuna statuetta: per la recitazione, per i dialoghi, per la sceneggiatura. Non è stato facile fare una selezione e sicuramente ci sarà qualche imperdonabile mancanza (perdonateci lo stesso). Faremo anche qualche spoiler, purtroppo è inevitabile, quindi se avete intenzione di affrontare per la prima volta uno di questi titoli state attenti. Uncharted 2, la sequenza del ...