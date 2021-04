Vaccino Johnson & Johnson: via libera anche dagli Usa (Di venerdì 23 aprile 2021) New York, 23 aprile 2021 - Dopo lo stop al Vaccino Janssen della Johnson & Johnson , anche gli Usa tornano a dare il via libera al siero. La commissione di esperti della Cdc - riferisce la Cnn - ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) New York, 23 aprile 2021 - Dopo lo stop alJanssen dellagli Usa tornano a dare il viaal siero. La commissione di esperti della Cdc - riferisce la Cnn - ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il vaccino Johnson & Johnson 'il cui uso è approvato a partire dai 18 anni di età, dovrà essere preferenzialmente s… - FontanaPres : Ieri in Lombardia abbiamo superato le 65.000 dosi somministrate in un solo giorno e oggi arrivano le prime dosi del… - RaiNews : La Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha chiesto l'interruzione della produzione di vaccini anti Covid-… - serenel14278447 : Stati Uniti, la commissione Cdc raccomanda la ripresa del vaccino Johnson & Johnson: 'I benefici superano i rischi' La Repubblica - danisailor7 : RT @Ticinonline: Il vaccino di J&J può ripartire, ma con una nuova etichetta #johnson #cdc #johnson #emergenza #vaccino #johnsonjo… -