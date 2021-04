Ultime Notizie Roma del 23-04-2021 ore 11:10 (Di venerdì 23 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio posticipare il coprifuoco dalle 22 alle 23 è una delle richieste che le regioni rivolgono al premier Mario Draghi le regioni e le province autonome Inoltre prendono atto Con amarezza delle decisioni merce in consiglio dei ministri in relazione al tema della percentuale minima per didattica in presenza per le superiori un metodo che non ha privilegiato il raccordo tra le diverse competenze che la Costituzione riconosce ai diversi livelli di governo sono 16.232 casi di coronavirus a registrare in Italia a fronte di 364804 tamponi eseguiti nelle Ultime 24 ore ci sono stati 360 decessi Per un totale di 118350 dall’inizio della pandemia i guariti odierni sono 19125 calano di 55 Unità di terapia intensiva e mentre sono 690 in meno i pazienti ricoverati ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio posticipare il coprifuoco dalle 22 alle 23 è una delle richieste che le regioni rivolgono al premier Mario Draghi le regioni e le province autonome Inoltre prendono atto Con amarezza delle decisioni merce in consiglio dei ministri in relazione al tema della percentuale minima per didattica in presenza per le superiori un metodo che non ha privilegiato il raccordo tra le diverse competenze che la Costituzione riconosce ai diversi livelli di governo sono 16.232 casi di coronavirus a registrare in Italia a fronte di 364804 tamponi eseguiti nelle24 ore ci sono stati 360 decessi Per un totale di 118350 dall’inizio della pandemia i guariti odierni sono 19125 calano di 55 Unità di terapia intensiva e mentre sono 690 in meno i pazienti ricoverati ...

Advertising

fanpage : 'Se non fermiamo il Covid in Africa saremo invasi dalle varianti', afferma Gino Strada - Agenzia_Ansa : Covid, 16.232 positivi e 360 vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è del 4,4%, in aumento r… - fanpage : Il regalo di Papa Francesco ai più poveri per il suo onomastico: 600 #vaccini a chi ne ha bisogno - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Riprendono i lavori sugli scarichi fognari a Mili, devono finire entro giugno) è stato… - RedazioneDedalo : Palermo – Udc: Pasquale Maggiore nuovo Coordinatore Politico Isole di Lampedusa e Linosa -