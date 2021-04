Torino, Sirigu torna ad allenarsi con i compagni: ci sarà contro il Napoli (Di venerdì 23 aprile 2021) Buone notizie per il Torino di Davide Nicola: Salvatore Sirigu è tornato ad allenarsi con i compagni e ci sarà contro il Napoli Davide Nicola può sorridere. Salvatore Sirigu è tornato ad allenarsi con i compagni oggi al Filadelfia e quindi sarà a disposizione per la sfida al Napoli di lunedì prossimo. «Allenamento pomeridiano per il Torino, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare, Davide Nicola ha fatto svolgere un programma tecnico con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla, e poi ha diretto una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. In gruppo con i compagni ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Buone notizie per ildi Davide Nicola: Salvatoreto adcon ie ciilDavide Nicola può sorridere. Salvatoreto adcon ioggi al Filadelfia e quindia disposizione per la sfida aldi lunedì prossimo. «Allenamento pomeridiano per il, al Filadelfia. Dopo l’attivazione muscolare, Davide Nicola ha fatto svolgere un programma tecnico con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla, e poi ha diretto una partita a ranghi misti, con campo e minutaggio ridotti. In gruppo con i...

