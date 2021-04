Serie A | scelti gli arbitri della 33 a giornata | Torino-Napoli a Valeri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 23 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’AIA ha designato Daniele Orsato come arbitro di Lazio-Milan, big match33/adiA. Per Inter-Verona è stato invece scelto Rosario Abisso, mentre Fiorentina-Juventus è stata affidata a a Davide Massa. Questi gliche dirigeranno le gare valide per la 33/adel Campionato diA 2020/21 in programma domenica 25 aprile: Atalanta-Bologna (ore 20.45) Fabbri; Benevento-Udinese (ore 12.30) Mariani; Cagliari-Roma (ora 18.00) Irrati; Fiorentina-Juventus (ore 15.00) Massa; Genoa-Spezia (Sabato 24/04 ore 15.00) Manganiello; Inter-Verona (ore 15.00) Abisso; Lazio-Milan (Lunedì 26/04 ore 20.45) Orsato; Parma-Crotone (Sabato 24/04 ore 18.00) Rapuano; Sassuolo-Sampdoria (Sabato 24/04 ore 20.45) Gariglio; ...