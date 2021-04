Roma, Fonseca sorride: quattro giocatori rientrano in gruppo (Di venerdì 23 aprile 2021) Buone notizie in casa Roma in vista della semifinale di Europa League con il Manchester. quattro giocatori sono tornati ad allenarsi in gruppo Dopo il pareggio casalingo con l’Atalanta, la Roma si prepara alla sfida di domenica in casa del Cagliari, ma l’attenzione degli uomini di Fonseca è tutta rivolta a giovedì prossimo, quando ci sarà la semifinale d’andata di Europa League con il Manchester United. Con la qualificazione in Champions ormai sfumata, e quella in Europa League sempre più lontana, la Coppa rappresenta per i giallorossi l’ultima occasione di raddrizzare una stagione altrimenti fallimentare. Senza la vittoria dell’Europa League, i giallorossi, con il probabile 7° posto finale in campionato, finirebbero ai preliminari di Conference League. Per questo la doppia ... Leggi su zon (Di venerdì 23 aprile 2021) Buone notizie in casain vista della semifinale di Europa League con il Manchester.sono tornati ad allenarsi inDopo il pareggio casalingo con l’Atalanta, lasi prepara alla sfida di domenica in casa del Cagliari, ma l’attenzione degli uomini diè tutta rivolta a giovedì prossimo, quando ci sarà la semifinale d’andata di Europa League con il Manchester United. Con la qualificazione in Champions ormai sfumata, e quella in Europa League sempre più lontana, la Coppa rappresenta per i giallorossi l’ultima occasione di raddrizzare una stagione altrimenti fallimentare. Senza la vittoria dell’Europa League, i giallorossi, con il probabile 7° posto finale in campionato, finirebbero ai preliminari di Conference League. Per questo la doppia ...

